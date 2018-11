publié le 25/11/2018 à 01:45

"Elle permettra aux victimes ou aux témoins d'échanger avec un policier ou un gendarme spécialement formé pour les aider dans leurs démarches". C'est ainsi qu'Édouard Philippe a décrit le rôle de la plateforme qui sera lancée mardi 27 novembre, et qui servira à signaler en ligne les violences sexistes et sexuelles.



Dimanche, dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Premier ministre a publié sur Facebook cette annonce, attendue déjà pour le mois d'octobre. Cette plateforme sera "opérationnelle 24H/24 via le site service-public.fr", a précisé le chef du gouvernement dans une tribune.



"C'est le premier des jalons, technique et politique, pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles", a-t-il estimé. "Désormais quelques clics peuvent aider chacune à prendre un nouveau départ : pour soi, pour sa famille. Et peut-être pour éviter le pire", a insisté le Édouard Philippe

Promise il y a un an par le président Emmanuel Macron, la plateforme doit être lancée en présence de la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes Marlène Schiappa et des ministres de l'Intérieur et de la Justice, Christophe Castaner et Nicole Belloubet. Le gouvernement pourrait à cette occasion rendre public le chiffre des féminicides pour l'année 2017.

En 2016, 123 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours. Samedi, 50.000 personnes selon les organisatrices, dont 30.000 à Paris (12.000 selon la préfecture de police), ont manifesté contre les violences faites aux femmes dans le cadre du mouvement #NousToutes.



"C'est la plus grosse mobilisation (féministe) qu'on ait connue en France", s'est félicitée son instigatrice, Caroline De Haas, Marlène Schiappa saluant une "grande manifestation" qui "doit être vue et entendue".