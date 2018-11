DIAPORAMA - #ThisIsNotConsent : les artistes se mobilisent contre la culture du viol

publié le 21/11/2018 à 13:02

"This is not consent" est devenu le nouveau slogan d'une génération de femmes et d'hommes qui n'en peuvent plus de la culture du viol. Dernier exemple en date ? En Irlande, une avocate a brandi le string d'une plaignante dans le cas d'une affaire de viol, disant que ce bout de tissu était bien la preuve de son consentement à une relation sexuelle avec un homme de dix ans de plus qu'elle (l'accusatrice avait 17 ans au moment des faits qu'elle a rapportés).



Après l'apparition du hashtag sur les réseaux sociaux, de nombreuses artistes ont sorti leurs crayons afin d'illustrer le problème d'une telle argumentation qui nourrit l'idée que c'est la faute de la victime si elle a été violée.

Parce que parfois, une image ou un dessin vaut plus que mille mots, on vous a sélectionné les meilleures productions repérées sur Twitter et Instagram. Parmi les artistes ayant contribué au mouvement, on retrouve la photographe et réalisatrice belge Charlotte Abramow ou la dessinatrice de comics sur le web Chrostin.