publié le 24/11/2018 à 16:38

À bonne distance des "gilets jaunes", des milliers de femmes mais aussi d'hommes ont défilé ce samedi 24 novembre dans une cinquantaine de villes pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. La police et les préfectures ont ainsi annoncé 2.400 manifestants à Lyon, 1.500 à Marseille, 900 en deux cortèges à Nantes et 600 à Toulouse.



Les manifestants se sont parés de violet, couleur choisie par le mouvement #NousToutes. Le cortège parisien est parti vers 14h30 du quartier de l'Opéra en direction de la place de la République, à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. 12.000 personnes ont été comptées par la préfecture de police.



Beaucoup de manifestants arboraient des pancartes "Ras le viol !", réclamant la fin de "l'impunité des agresseurs" et "des moyens financiers suffisants". Plusieurs personnalités se sont jointes à la mobilisations, comme les comédiennes Vanessa Demouy et Muriel Robin. "Je suis là pour soutenir toutes les victimes et continuer ce combat qui a commencé bien avant moi", a déclaré, foulard violet au bras, Muriel Robin, qui avait réuni plus d'un millier de femmes à Paris en octobre contre les violences conjugales.

Le cortège parisien, près de l'Opéra Crédit : Arièle Bonte / RTL.fr

Les Grands Boulevards en violet #NousToutes pic.twitter.com/nC8A1JIbB4 — le henaff (@annelehenaff) 24 novembre 2018

Les féministes ont été également plusieurs centaines à battre le pavé dans le centre de Rennes où 950 personnes ont été recensées. Parmi elles, une majorité de femmes, mais aussi de nombreux hommes. Pour Tanguy, un étudiant de 19 ans, "c'est un mouvement qui n'a pas de sexe, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes mais un combat des hommes et des femmes, ensemble, contre les inégalités".

Passer du témoignage à l'action

"Cette mobilisation est inédite" dans son ampleur, a souligné samedi matin sur France Inter Caroline De Haas, une des instigatrices de ces marches féministes, qui anticipait "des dizaines de milliers" de manifestants en France. Né en septembre et appuyé par plusieurs associations, le mouvement #NousToutes entend "passer du témoignage à l'action", un an après #MeToo, qui a fait bondir de 23% le nombre de signalements de violences sexuelles à la police.



Sur Twitter, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a "salué" cette "grande manifestation (...) qui doit être vue et entendue". "Comme beaucoup d'autres, je reste mobilisée sans relâche", a-t-elle assuré.

La grande manifestation #NousToutes contre les violences sexistes et sexuelles doit être vue et entendue.

Je la salue et respecte son caractère citoyen.

Comme beaucoup d’autres, je reste mobilisée sans relâche: nous devons faire toujours ++ et encore mieux, ensemble !#25novembre — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 24 novembre 2018