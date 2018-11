publié le 22/11/2018 à 14:32

Les violences faites aux femmes seront particulièrement sur le devant de la scène ce week-end avec la marche organisée par Nous Toutes le samedi 24 novembre, veille de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes.



Alors que le nombre de femmes tuées par leur (ex)conjoint ne baisse pas d'année en année, qu'il est encore difficile pour de nombreuses femmes de parler des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent au quotidien, plusieurs initiatives citoyennes ont été lancées cette année dans le but de réduire ces violences, voire même de les prévenir.

Ces plateformes numériques ou objets très concrets s'adressent par ailleurs aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ils contribuent modestement à l’élimination des violences sexistes et sexuelles en apportant une pierre à l'édifice d'un combat qui nécessite des politiques publiques et des moyens : ce que réclame par ailleurs le mouvement Nous Toutes dans une tribune dévoilée en début de semaine.

1. La Traque, une expérience en VR pour comprendre le harcèlement sexuel

Épaulé par la journaliste Pauline Verduzier, du collectif Les Journalopes, et par le comédien Pierre de Lengaigne, le réalisateur Guillaume Clère a créé plusieurs films immersifs à visionner avec un casque de réalité virtuelle. L'objectif : se mettre à la place d'une femme harcelée pour mieux comprendre les mécanismes de cette "traque" quotidienne.



"En tant qu'hommes, c'est difficile de se mettre à la place d'une femme victime de ce type de situation", explique Guillaume Clère. "Un outil comme La Traque permet de comprendre ce que vivent de très nombreuses femmes au travail".

2. Un site pour que les victimes de harcèlement puissent témoigner

Marie Laguerre a lancé l'été dernier Nous Toutes Harcèlement, un site dont l'objectif est de partager les témoignages des femmes victimes de harcèlement dans l'espace public. "L'objectif de ce site est de recueillir des témoignages de harcèlement dans la rue, au travail, dans la sphère privée", a expliqué Marie Laguerre, désignée par la BBC comme l'une des 100 femmes les plus influentes de l'année 2018. "C'est anonyme, et ça doit permettre de libérer la parole des femmes", a-t-elle précisé.



Des initiatives similaires existent déjà depuis plusieurs années comme le Projet Crocodiles, mais peu importe, pour Marie Laguerre : "Je pense important d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice".

3. "The Moon Project", des jeux pour faire évoluer les mentalités

Héloïse Pierre a décidé de s'attaquer à l'éducation des enfants pour déjouer les "réflexes" sexistes qu'on leur inculpe dès le plus jeune âge à travers "The Moon Project", trois jeux de cartes revisités.



La nouvelle version du mémory a un objectif : associer des métiers par paire comme un policier avec une policière, une danseuse avec un danseur, une présidente avec un président... "Il faut montrer aux enfants que tout est possible", estime Héloïse Pierre, qui a également dépoussiéré le jeu des sept familles et de la bataille.

4. Un guide d'éducation anti-sexiste

Sur le même registre de l'éducation, Aurélia Blanc a sorti le livre à destination des parents : Tu seras un homme - féministe - mon fils !, sous-titré "manuel d'éducation anti-sexiste pour des garçons libres et heureux".



Éviter les clichés des couleurs, inviter les garçons à faire des tâches ménagères... Aurélia Blanc livre dans cet ouvrage tous ses conseils pour sortir des injonctions que certains peuvent entendre dès le plus jeune âge et qui les conditionnent dans des schémas stéréotypés.