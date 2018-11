publié le 24/11/2018 à 08:01

Le mouvement "Nous Toutes" lancé cet été organise ce samedi 24 novembre une marche contre les violences sexistes et sexuelles, à la veille de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.



Des violences qui sont chiffrées, comme l'explique Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. "Une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, 86.000 femmes victimes de viol ou tentative de viol, le harcèlement sexuel, les mariages forcés… Les chiffres se répètent tous les ans et on voit que c'est un phénomène massif dans notre société", détaille-t-elle au micro de RTL.

C'est pourquoi, elle appelle à une grande mobilisation ce samedi 24 novembre alors que le mouvement "Nous Toutes" a lancé le mouvement. "Nous marcherons le 24 novembre car nous sommes convaincues que si nous faisons reculer ces violences, nous ébranlerons ce système injuste que nous subissons toutes à des degrés divers", lit-on dans une tribune publiée sur franceinfo, le 8 octobre.

50 villes concernées

Rendez-vous est donné à 14 heures, place de l'Opéra à Paris et aussi à Lyon, Lille, Nice et dans environ 50 villes de France.



Des départs pour Paris sont aussi prévus dans certaines villes : à Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Rochefort, Caen, Roanne, Saint-Étienne, Rodez, Nîmes, Joyeuse, Foix, Le Blanc, Bordeaux, Nancy, Clermont-Ferrand, Le Havre, Lens, Grenay, Méricourt, Billy-Montigny et Annay.

Une manifestation qui pourrait être perturbée par les "gilets jaunes". "Il y aura forcément un impact mais on espère avoir des milliers de femmes comme il y a eu dans d'autres pays européens (...) Tous et toutes, on a une femme victime de violences dans son entourage, et ça c'est un point extrêmement important donc il faut venir à la manifestation", conclut Françoise Brié.