publié le 26/11/2018 à 15:27

109 femmes ont été tuées en 2017 par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les chiffres officiels du gouvernement, soit près d'une femme tous les trois jours. Contrairement à ce qu'avait suggéré la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa au micro de RTL en octobre dernier, c'est moins que l'année précédente, où 123 femmes étaient décédées de violences conjugales.



À ces 109 femmes victimes, il faut également ajouter 16 hommes tués par leur compagne ou ex-compagne (contre 34 en 2016), 11 enfants sont décédés concomitamment à l’homicide de leur père ou de leur mère et 14 enfants ont été tués dans le cadre de violences conjugales sans qu’un parent ne soit tué, selon des données compilées par la police et la gendarmerie, et rendues publiques par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.

Pour lutter contre les violences conjugales, le gouvernement va lancer mardi 27 novembre une plateforme numérique servant à signaler les violences sexistes et sexuelles. "Ce portail sera accessible via le site internet service-public.fr, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sous la forme d’un 'tchat', pour permettre un échange personnalisé et adapté avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé", peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.