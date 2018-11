publié le 25/11/2018 à 04:45

C'est la belle image du jour. Alors que la manifestation des "Gilets jaunes" a tourné à la bataille rangée sur les Champs-Élysées, avec une intervention des forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogènes et lances à eau, un autre appel au rassemblement était prévu samedi 24 novembre.



Un an après le mouvement #MeToo, des marches partout en France contre les violences sexuelles faites aux femmes étaient organisées au même moment, avec comme mot d'ordre #NousToutes. Et si les défilés étaient généralement bien séparés afin d'éviter les rencontres compliquées à gérer, cela n'a pas posé de problème à Montpellier.

Dans la capitale héraultaise, les "Gilets jaunes" ont ainsi réservé un accueil digne de ce nom aux femmes et hommes défilant pour la cause féministe. Ainsi, ils ont fait une haie d'honneur, avec applaudissements en prime, à la manifestations aux banderoles violettes .