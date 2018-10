et Arièle Bonte

123 femmes tuées par leur (ex) conjoint en 2016, c'est le chiffre qu'avait donné le ministère de l'Intérieur l'année dernière. Cela représente environ une femme tuée tous les trois jours par son partenaire ou ancien partenaire. Alors que les nouveaux chiffres devraient arriver dans les semaines à venir, Marlène Schiappa a déjà confié au micro de RTL, ce lundi 1er octobre, qu'il n'y aura pas de baisse cette année.



"Quelle que soit la politique publique menée, de droite ou de gauche, avec beaucoup d'argent ou peu d'argent, le chiffre reste le même. C'est une régularité glaçante", a assuré la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Marlène Schiappa explique alors avoir un but : "que les femmes partent avant qu'il ne soit trop tard et que donc nous puissions créer toutes les conditions pour mettre en place cela", a-t-elle ajouté avant de détailler l'un de ses objectifs : faire en sorte que 100% des femmes qui appellent le 3919, le numéro d'écoute spécialisé dans les violences conjugales, soient entendues via ce numéro.