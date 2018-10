publié le 08/10/2018 à 08:02

"Nous en avons plus qu’assez. L’impunité doit cesser. (...) Nous appelons toutes celles et ceux qui veulent comme nous en finir avec ces violences à marcher le 24 novembre prochain avec nous". Le mouvement "Nous Toutes", lancé cet été pour ressembler les femmes contre les violences sexistes et sexuelles en France, est à l'origine d'une tribune publiée ce lundi 8 octobre, pour annoncer une action de grande ampleur contre les violences faites aux femmes.



Cette dernière aura lieu le le 24 novembre prochain dans la capitale française, à la veille de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.

"Nous marcherons le 24 novembre pour dire haut et fort que nous voulons en finir avec toutes les violences sexistes et sexuelles. Nous marcherons le 24 novembre car nous sommes convaincues que si nous faisons reculer ces violences, nous ébranlerons ce système injuste que nous subissons toutes à des degrés divers", peut-on lire dans cette tribune, publiée sur le site de France Info, dont les signataires exigent des "mesures ambitieuses et des moyens" dans ce combat.



Parmi ces 600 signataires, l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot, les dessinatrices Pénélope Bagieu et Emma, l'animatrice et entrepreneuse Hapsatou Sy, la militante féministe Caroline de Haas ou encore la philosophe Geneviève Fraisse.

Une campagne de financement participatif

Pour permettre la création de cette "marée féministe", le mouvement "Nous Toutes" a lancé une campagne de financement participatif dont les fonds récoltés serviront à financer les éléments de communication permettant de faire connaître la marche partout en France et permettre aux non-Parisiennes de venir à Paris pour se joindre au cortège sans avoir à dépenser (trop) d'argent.



Pour participer à cet élan de solidarité, rendez-vous sur la page KissKissBankBank de #NousToutes et rendez-vous dans le cortège le 24 novembre prochain.