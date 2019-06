publié le 14/06/2019 à 15:31

La Nasa a décidé de mettre en avant le travail et la contribution des femmes dans la conquête spatiale américaine. L'agence a rebaptisé mercredi 12 juin la rue dans laquelle se situe son siège à Washington en l'honneur de trois mathématiciennes noires. Cette artère s'appelle désormais Hidden Figures Way ("Rue des figures de l'ombre).



Le nom n'a pas été choisi au hasard puisqu'il fait directement référence au livre de Margot Lee Shetterly, Hidden Figures, publié en 2016 et adapté la même année au cinéma, consacré aux scientifiques en question. Entre les années 1940 et 1960, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson ont joué un rôle crucial dans la recherche aérospatiale américaine, lorsque les États-Unis se préparaient à marcher sur la Lune.

Il aura fallu des années avant que n'émerge l'histoire ignorée de ces héroïnes, pas épargnées par les préjugés sexistes et raciaux de l'époque. Par ailleurs, l'agence spatiale américaine célébrera le mois prochain le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune.