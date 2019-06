publié le 06/06/2019 à 17:45

À l'occasion du mois des fiertés, la SNCF revêtit les couleurs du drapeau arc-en-ciel de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Une initiative forte pour marquer son engagement dans la lutte contre l'homophobie.



À l'instar d'autres entreprises, la société a décidé de faire un geste visible : un TGV arc-en-ciel, qui selon Têtu circulera jusqu'au 7 juillet sur certaines lignes de France métropolitaine.

Comme l'explique le magazine, il s'agit d'un partenariat exceptionnel entre la SNCF et Gare!, l'association LGBTQ+ du groupe. Le train, sorti des ateliers le 5 juin, est entièrement habillé de couleurs arc-en-ciel. Le véhicule dont l'apparence a été dévoilée par Gare! sur Twitter, présente la mention "Stonewall, 50 ans de fiertés LGBTQ+", affichée à l'avant du train, en référence aux 50 ans du soulèvement de 1969 après une funeste descente de police au "Stonewall Inn", un bar homosexuel de New-York.

Interrogé par Têtu, Loïc Leuliette, patron du service de presse de la SNCF, a déclaré que cette initiative n'avait "rien de surprenant", compte-tenu de l'ancrage historique de la société ferroviaire "dans la lutte pour le respect des diversités et notamment LGBTQ+".



Le train circulera du 5 juin au 7 juillet 2019 sur les lignes Paris-Strasbourg, sur les lignes Paris-Reims, Paris-Allemagne, Paris-Luxembourg et Luxembourg-Montpellier, via Dijon.