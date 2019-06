Nasa : une incroyable photo du ciel comme vous ne l'avez jamais vu

publié le 07/06/2019 à 22:55

C'est une image qui donne le vertige. Le ciel comme vous ne l'avez jamais vu grâce à une photo dévoilée par la NASA.



On dirait un feu d'artifice ! Une myriade d'arc lumineux orangé qui partent dans tous les sens à partir de points de lumière très intenses.

Cette image fascinante est donc une photo du ciel si notre œil était sensible aux rayons X. Elle a été prise grâce au télescope Nicer embarqué à bord de la Station Spatiale Internationale.

Ismaël Cognard, chercheur au CNRS, rattaché à la station de radioastronomie de l'Observatoire de Paris explique que "scientifiquement cette photo n'est pas importante. Ce qui est important c'est l'enregistrement des rayons X".



Ces sources de lumière ont donc été captées pendant 22 mois. En fait, ce sont des étoiles à neutron ou pulsars, c'est à dire des résidus d'étoiles mortes ! Et les ondes qu'elles émettent !



Plus la couleur sur l'image intense, plus il y a de rayonnement.



Le 1er objectif de ce scanner du ciel, c'est de mesurer le diamètre de ces étoiles à neutrons et d'étudier leur contenu ! Le matériau qui les constitue serait si dense qu'une cuillère à café de matière pèserait des centaines de millions de tonnes. "En mesurant leur taille et la masse, on va avoir une idée de la densité de l'étoile et ça va pouvoir aider les physiciens nucléaire" explique Ismaël Cognard.



L'autre objectif de NICER, c'est de construire une image du ciel dans son intégralité. C'est le projet SEXTANT. Grâce au rayonnement des étoiles à neutrons, il serait possible de créer un GPS de l'espace !



Ismaël Cognard explique : "Si la station est une peu plus bas ou un peu plus haut, le temps d'arrivée du rayon X ne va pas être le même donc ça permet de se positionner dans la galaxie. Exactement comme le GPS".



Un GPS galactique qui permettrait à l'avenir de naviguer sans se perdre dans et en dehors de notre système solaire avec un vaisseau spatial. Et ce n'est pas de la science fiction !