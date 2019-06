publié le 12/06/2019 à 14:45

Parmi les réformes les plus attendues de l'année, celle de la procréation médicalement assistée (PMA), qui pourrait être ouverte à toutes les femmes. Selon un sondage Ifop commandé par l'association des familles homoparentales, plus de 6 Français sur 10 favorables à l'ouverture de la PMA à la fois pour les femmes célibataires et les couples de femmes.



"La société française est prête" pour cette réforme, estime Fabien Joly, avocat et porte-parole de l'association des familles homoparentales (ADFH). "Le risque politique n'existe pas depuis des mois [...] simplement il y a une vraie peur de groupuscules qui peuvent faire beaucoup de bruit", explique-t-il. "Ce sont ces mouvements là qui donnent une apparence de l'idée et la volonté de la société française qui est parfaitement déformée", ajoute-t-il.



Emmanuel Macron est favorable à cette réforme mais le projet a été plusieurs fois reporté depuis l'été dernier mais "il semble aujourd'hui qu'il y aura bien une ouverture de la PMA [...] qui devrait être dans le projet de loi bioéthique présenté en Conseil des ministres le 26 juillet prochain", annonce Fabien Joly.

Quant à son inscription au Parlement, il est "matériellement impossible" que le projet soit promulgué "avant la fin de l'année 2019", comme l'avait promis le Président devant les associations, rappelle le porte-parole de l'ADFH. "Le risque" c'est que le projet soit présenté mais que le débat parlementaire soit repoussé, selon lui qui s'estime un peu "déçu" et ne souhaiterait pas l'être "totalement".