Les forces de l'ordre encadrant des manifestants et manifestantes traditionalistes le 19 novembre 2018 à Kerala

publié le 02/01/2019 à 11:31

Le temple de Sabarimala est l'un des sanctuaires les plus sacrés de l'hindouisme. Il est depuis des semaines au centre d'affrontements entre les hindous traditionalistes et les partisans et partisanes de la décision de la Cour suprême qui est d'abolir l'interdiction d'entrée dans ce temple de la région de Kerala, dans le sud de l'Inde, imposées aux femmes âgées de 10 à 50 ans.



Des médias locaux ont cependant annoncé que deux femmes avaient pu pénétrer dans le temple mercredi 2 janvier, peu avant l'aube sous la protection de la police. Le chef du gouvernement local du Kerala, Pinarayi Vijayan, l'a confirmé. "Il est exact que les femmes sont entrées dans le temple. La police doit offrir sa protection à toute personne qui désire prier dans le temple", a-t-il déclaré.

La veille, des dizaines de milliers de femmes ont formé une chaîne humaine pour soutenir la décision rendue en septembre dernier par la Cour suprême et contestée par des de nombreux groupes hindous et le parti Bharatiya Janata (BJP) nationaliste du Premier ministre Narendra Modi. Cette manifestation a été baptisée "Mur des femmes". Elle était soutenue par le gouvernement communiste du Kerala.

Depuis la décision de la Cour suprême, plusieurs femmes avaient tenté d'entrer dans le sanctuaire, mais elles en avaient été empêchées par des traditionalistes. Des échauffourées s'étaient produites entre les fidèles favorables à l'interdiction et la police.



Des centaines de milliers d'hindous - hommes, jeunes filles et femmes âgées - se rendent au temple pour une fête annuelle qui tombe généralement vers la fin de l'année. 2019 semble marquer une nouvelle ère pour la région.