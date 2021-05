publié le 18/05/2021 à 11:15

Il faut prendre son temps pour aborder cette jungle bocagère qu’est le Marais poitevin. On peut d’abord se balader dans la forêt de Mervent au pays de la fée Mélusine. C’est une forêt de 5.000 hectares au nord de Fontenay-le-Comte.



Une forêt qui marque la frontière entre le bocage et le marais. Alors, c’est un lieu idyllique pour se promener pour découvrir des paysages d’une grande richesse et d’une grande diversité. Mervent est célèbre pour sa forêt, son lac et son château de la Citardière du 17ème siècle, avec ses douves remplies d’eau et ses gargouilles en forme de canon.

Ensuite on prend la direction de Maillezais. Maillezais fut le siège d’un évêché qui a accueilli Rabelais et Agrippa d’Aubigné. Lorsqu’on découvre les somptueuses ruines de l’abbaye Saint-Pierre, on comprend que les abbayes du coin étaient immenses et plutôt riches.

Les produits à rapporter : des fromages de chèvre

Le Tricorne de Marans est un fromage fermier au lait cru de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie qui existe depuis le 17ème siècle. C’est un fromage traditionnel du Marais poitevin. Sa peau blanche est poudreuse et plissée, et laisse apparaître une couleur grise en cours d’affinage.



Il dégage une légère odeur de paille et son goût est doux. Et il est très crémeux. On trouve également dans la région le pigouille : un fromage de brebis au lait cru. Historiquement, ce fromage était fabriqué dans la région de Marans avec du lait de vache, du lait de chèvre, voire les deux. Le pigouille est l'un des rares fromages au lait de brebis produit dans le coin, les brebis y étant effectivement très peu élevées.



C’est un petit fromage rond, frais en bouche. Il est un peu granuleux avec des notes acidulées qui lui donnent son caractère. On peut les trouver à Saint-Hilaire-la-Palud...