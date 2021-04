Sologne : l'histoire du sablé de Nançay

publié le 20/04/2021 à 17:20

On peut voir mille lieux en Sologne ! Au cœur d’une vaste forêt giboyeuse, le château de Chambord, palais emblématique de la Renaissance française, surgit des marais solognots. C’est ici que François 1er souhaitait qu’on lui construise un château, pour symboliser la magnificence royale. Et si la patrimoine historique est impressionnant, les produits culinaires à rapporter sont également nombreux.

En 1953, dans le fournil du village de Nançay, le fils du boulanger, termine la pâte commandée par son père. Mais, n'obtenant pas le résultat voulu et après un copieux sermon, il dû recommencer avec la bonne recette. Entre temps, la pâte "ratée" fut conservée au frais. Pas question de gâcher la marchandise !

Le lendemain, cuite sous forme de petits gâteaux et servie aux clients du magasin, cette pâte ratée fut un succès. Se rappelant de son erreur, le jeune Jacques pétrit de nouveau sa pâte pour obtenir le fameux sablé de Nançay. Depuis 60 ans, il n'a pas pas perdu de son goût.

Le caviar et les délicieuses asperges de Sologne

Autre produit, le caviar de Sologne, aussi appelé "or noir de Sologne". Son grain est ferme, son goût un peu iodé et sa salaison parfaitement équilibrée. En bouche, on retrouve des notes de noix et noisettes. C’est un produit cher, mais une véritable fierté pour la Sologne et leurs pisciculteurs passionnés de produire, avec une qualité d’élevage d’esturgeon, un caviar reconnu dans le monde entier.

On produit également en moyenne entre 500 et 600 tonnes d’asperges chaque année en Sologne. Les asperges se plaisent dans ces sols. Les terres sableuses donnent une asperge assez amère, tandis que les terres argileuses donneront une asperge plus douce.

On a cultivé l’asperge dès le 17e siècle. Grimod de la Reynière écrivait, en 1804, que "les meilleures asperges provenaient de Vendôme et de Romorantin". Quoiqu’il en soit, en Sologne, la production d’asperges est renommée et se maintient toujours autour de Vineuil, de Contres et de Romorantin...

Le domaine du Croc du Merle

Entre Loire et Sologne, le Domaine du Croc du Merle se transmet de père en fils depuis 1794. Vignerons indépendants, ils occupent 12 hectares de vignes, de la plantation à la vinification, dans le respect des traditions des AOC Cheverny et AOC Crémant de Loire.

Se comptent certains cépages emblématiques : Chardonnay, Pinot Noir ou encore Sauvignon. Et aujourd’hui c’est le fils qui a repris les vignes, Damien Hahusseau...