Cherbourg : pourquoi la moule est-elle une des spécialités de la région ?

publié le 06/04/2021 à 18:17

RTL vous régale fait halte à Cherbourg où est né un certain Jean Marais. Cherbourg, la ville où on ne fait pas que des parapluies mais aussi de nombreux délices culinaires.

On se retrouve donc à la pointe nord du Cotentin où ses côtes sont riches d'espèces de poissons, comme le cabillaud, la dorade grise, le congre, le maquereau mais aussi des crustacées comme les homards, tourteaux et autres délicieuses araignées de mer.



Les produits à rapporter sont évidemment les huîtres. La Normandie est une terre bénie pour ses huitres. Dans la Manche, il y a 2 terroirs. Sur la côte Ouest, à Granville, on trouve une huitre de pleine mer, très iodée.

Sur la côte Est, le bassin ostréicole de Saint-Vaast la Hougue et de l’île de Tatihou est le plus ancien de la région. À la fois iodée et charnue, l’huître de Saint-Vaast se caractérise par son goût de noisette...

Légumes du Val-de-Saire et la Moule de Barfleur

Grâce à des sols très propices pour la culture des légumes et un microclimat tempéré, les terres littorales du Val-de-Saire sont le paradis des légumes : salades, navets, pommes de terre et carottes.

La Moule de Barfleur, elle, est l'une des rares en France à naître et grandir en pleine mer, sans aucune intervention humaine. Situé à l'Est du Cotentin, ce gisement est la plus importante zone sauvage française de moules de pêche. Blonde par la couleur de sa coquille aux reflets dorés et par sa chair ivoire, cette moule sauvage, née et grandie en pleine mer, est plus volumineuse, plus charnue que sa cousine d’élevage.

Mais depuis 5 ans, les gisements sont de plus en plus rares et ces moules si particulières sont de moins en moins présentes...