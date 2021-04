Catalogne : découvrez les charcuteries phares de la région

publié le 26/04/2021 à 15:11

Entre Perpignan et la frontière espagnole, montagnes, vignobles, criques, villages adorables et bleu intense de la Méditerranée se succèdent. Sur près d’une trentaine de kilomètres, la Côte Vermeille déploie ses merveilles naturelles, au fil d’une route départementale sinueuse. La roche brûlée par le soleil dévale vers le bleu intense de la Méditerranée. De vieux ports de pêche nichés au bord de l’eau, avec les Pyrénées en toile de fond, complètent ce tableau.



Entre mer et montagne, la cuisine catalane ressemble à la diversité des paysages de cette belle région. Les plats plus gourmands les uns que les autres sont le plus souvent à base d’huile d’olive, de tomates, d’ail et oignons. Une cuisine conviviale et généreuse.

Impossible de faire l’impasse sur l’escargot "petit gris". Ils sont cuits dans une sauce onctueuse dans laquelle certains mettent de la ventrèche fraîche, mais aussi du thym, du laurier et des poivrons coupés en petits dés.

La PataNegra et le Fuet, charcuteries phares de la Catalogne

On élève beaucoup des porcs ibériques, aussi connu sous le nom de "PataNegra" à Perpignan. Outre les jambons, une charcuterie emblématique de la région est le "Fuet". C’est une saucisse sèche, très fine, à base de viande maigre de porc. Souvent, on y rajoute du roquefort, des olives ou encore des morceaux de figue.

Le "butifarra" est une sorte de boudin catalan. Il existe plusieurs variétés qu'on peut manger aussi bien cuits que crus. Une des préparations la plus authentiques reste le pâté catalan, conçu à partir de gorge, foie, gras et maigre de porc soigneusement sélectionnés.

La cuisson lente de ce pâté lui donne une texture fondante et elle est effectuée dans des terrine en grés, matériaux qui diffuse la chaleur de manière optimale au cœur du produit. Avec une salade ou sur une tartine, c’est un vrai bonheur...

Les fruits les plus juteux en Catalogne

Il y a aussi des fruits de rêves. On cultive par exemple la Burlat. C’est une cerise très sucrée et très juteuse. On cultivait déjà des cerisiers à l’époque romaine. À partir de 1850, on commence à connaitre dans toute la France les cerises précoces du Roussillon. On la consomme en fruit de bouche essentiellement.

Avec les nectarines, les pêches du pays catalan représentent un quart de la production française, avec des tonnes produites chaque année. Dans cette région, le sol est fertile et le climat méditerranéen offre un ensoleillement unique qui donne un goût très sucré au fruit.

Plutôt discrets, les abricots rouges du Roussillon deviennent célèbres après que Curnonsky les aient référencés parmi ses trésors gastronomiques français. Fruit de bouche, en conserve, en confiture, il accompagne aussi parfaitement un filet mignon de porc...