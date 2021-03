publié le 20/03/2021 à 11:40

RTL Vous Régale vous emmène prendre l'air, une évasion au milieu de grands espaces sur des terres sauvages, des terres de marécages, et dans le seul endroit de France où vous pourrez voir des flamants roses : la Camargue !

Si la Camargue est une région de France au patrimoine historique exceptionnel, elle se démarque également par ses saveurs, et ses spécialités gastronomiques. Parmi elles, le saucisson d'Arles. Il porte aussi le nom de "Sosisol", puisqu’il rappelle le "Sosisol de Bologne", une recette du 17ème siècle, à base de viande de bœuf et de porc. Cependant, la tradition veut qu’on y ajoute de la viande d’âne, voire de cheval.



En Camargue, on trouve aussi la Fougasse sucrée d’Aigues-Mortes. Jadis, la fougasse d’Aigues-Mortes n’était fabriquée qu’à la période de Noël et se servait avec les traditionnels treize desserts. Elle fait partie des desserts gourmands de la cité de Saint-Louis...

Tomme, Sel et l'incontournable riz de Camargue

La Camargue, c'est aussi son fromage et la Tomme d’Arles. Fromage frais au lait de brebis, sans croûte, la Tomme se présente nue, recouverte d'une feuille de laurier. C'est un fromage fondant et onctueux, qui favorise la digestion en fin de repas.



On y trouve aussi une denrée précieuse depuis l’Antiquité : le sel de Camargue. 1er condiment et surtout, 1er conservateur que l’homme ait connu ! Peu d’ingrédients ont fait l’objet d’un aussi vaste commerce : car du sel, on en fait grand usage, surtout pour saler le porc, les harengs, et plus tard, la morue, le beurre…

Enfin, comment ne pas se rendre en Camargue sans manger de riz. Le riz a trouvé en Camargue un terroir pratiquement idéal : de faibles écarts de températures, une luminosité intense et un mistral bénéfique. Les riz de Camargue n’ont pas de saveurs particulières par rapport aux autres riz du monde. Ce n’est pas l’effet du terroir, mais le travail des hommes après la récolte qui crée les saveurs spécifiques des différents riz comme les riz thaïs ou basmati.