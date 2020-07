publié le 18/07/2020 à 19:20

Samedi 18 juillet, dans Paris, les motards et les scooters, en colère contre Anne Hidalgo, ont manifesté. Ils ont traversé Paris en début d'après midi sur leur engins pour protester contre un projet qui figurait dans le programme de la maire réélue et qu'elle a l'intention de mener à bien.



Anne Hidalgo veut faire payer le stationnement pour les conducteurs de deux roues motorisés, avec l'objectif d'encadrer un peu la prolifération des deux roues qui pose des problèmes de stationnement sur les trottoirs.

Évidemment les motards et scooters sont contre ce projet. Ils sont des centaines, qui, comme Bruno souhaitent au moins être associés aux discussions : "Si on peut arriver à circuler librement et à se garer juste normalement, parce qu’on prend quand même 4 fois moins de place qu’une voiture, on voit pas pourquoi on payerait le même prix que la voiture."

À écouter également dans ce journal

Mort d'Adama Traoré - Il y a 4 ans quasiment jour pour jour, le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, mourrait quelques heures après une interpellation à la gendarmerie de Persan dans le Val-d'Oise. Une manifestation s'est tenue à Beaumont-sur-Oise aujourd'hui.



Incendie à Nantes - C'est l'image du jour à Nantes. La façade légèrement noircie de cette magnifique cathédrale gothique, attaquée par le feu ce samedi matin. La piste criminelle est privilégiée.

Formule 1 - Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert la pole position du Grand Prix de Hongrie, sa deuxième victoire consécutive et la deuxième en trois courses depuis le début de la saison de F1.