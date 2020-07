Affaire Adama Traoré : où en est l’enquête ?

publié le 17/07/2020 à 17:46

Ce samedi 18 juillet, une marche est organisée à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) en souvenir d'Adama Traoré, mort en 2016, et contre les violences policières. Le 10 juillet dernier, de nouvelles investigations ont été relancées par la justice dans ce dossier.

Le 19 juillet 2016, une équipe du PSIG (le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) veut arrêter Adama Traoré. Vers 17 heures, il est poursuivi par des policiers, après une course poursuite à pied. Il finit par être arrêté, se plaignant de difficultés à respirer. Transporté, il fait un malaise dans la voiture. Il est déclaré mort à 19h05 par les pompiers, après une heure de massage cardiaque.

La mort d'Adama Traoré est devenue "l'affaire Traoré" avec les doutes sur les raisons de la mort du jeune homme. Ce qui est sûr, c'est qu'Adama Traoré est mort d'un syndrome asphyxique. Mais ses causes restent inconnues. Les juges d'instruction chargés du dossier ont ordonné la semaine dernière une nouvelle expertise à des médecins belges, attendue pour janvier 2021.



Douze expertises et rapports médicaux ont été écrits en 4 ans, sans livrer de conclusions définitives. Certaines ont évoqué des antécédents cardiaques et médicaux, mais des médecins contestent ces hypothèses. Deux expertises, commandées par la famille d'Adama Traoré, et réalisées par des experts de pathologies cardiaques, ont quant à elles pointé la responsabilité des gendarmes, et plus précisément un plaquage ventral lors de l'interpellation.