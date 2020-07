et AFP

publié le 18/07/2020 à 19:28

Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré, samedi 17 juillet 2020. Crédits : Bertrand GUAY / AFP

Quatre ans après la mort d'Adama Traoré lors d'une interpellation à Beaumont-sur-Oise, des milliers de personnes ont commencé à défiler dans cette ville du Val-d'Oise, dans un contexte nouveau de mobilisation contre les violences policières suite à la mort de George Floyd aux États-Unis.

Cette marche est organisée par le comité qui réclame justice pour ce jeune homme noir de 24 ans, mort dans la commune voisine de Persan le 19 juillet 2016, peu après son arrestation, au terme d'une course-poursuite avec les gendarmes.

Cet hommage est pour la première fois organisé à la fois par le Comité Adama et Alternatiba, une des principales organisations du mouvement pour le climat, au nom d'une lutte commune contre les inégalités. Parmi les manifestants, des proches, des soutiens, des "gilets jaunes", quelques syndicalistes et des militants écologistes.

"Aucun homme, aucune personne ne doit mourir de cette façon-là, à cet âge-là", a déclaré Assa Traoré, sœur du jeune homme et figure du combat mené depuis des années pour voir "la requalification des faits en homicide volontaire".

"La lutte climatique dénonce aussi le système d'oppression et de domination. L'écologie doit être sociale, populaire, solidaire", a expliqué Élodie Nace, porte-parole d'Alternatiba. La manifestation est suivie d''un festival avec des personnalités et artistes. Pour le Comité Adama, il s'agit aussi d'élargir sa base, dans le sillage les rassemblements des 2 et 13 juin à Paris, qui avaient drainé des milliers de manifestants.

Sur le plan judiciaire, les juges d'instruction ont ordonné récemment de nouvelles investigations et une nouvelle expertise à des médecins belges, qui est attendue pour janvier 2021.