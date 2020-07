Incendie à la cathédrale de Nantes : enquête ouverte pour "incendie volontaire"

La cathédrale a connu un incendie plus grave encore en janvier 1972

et AFP

publié le 18/07/2020 à 14:59

Les Nantais se sont réveillés ce samedi 18 juillet avec les images de leur cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul en flammes. Très tôt, de la fumée s'est échappée de la bâtisse et une soixantaine de pompiers sont intervenus pour combattre un incendie jugé "important" par les représentants des soldats du feu de Loire-Atlantique. Très vite dans la matinée, le procureur de la République de Nantes a évoqué trois départs de feu.

Dans la foulée, une enquête a été ouverte pour "incendie volontaire", a ajouté le magistrat Pierre Sennès. "À ce stade, une enquête est ouverte pour incendie volontaire, il n'y a pas de conclusion à tirer maintenant parce qu'on a encore beaucoup d'enquêtes à faire qui peuvent apporter des éléments nouveaux", a-t-il précisé.

Le feu, repéré par des passants peu avant 8 heures, a complètement ravagé le grand orgue à l'intérieur de la cathédrale gothique. L'incendie a été circonscrit par les pompiers vers 10 heures.

Ouvrir une enquête est "une question de bon sens"

"Quand vous arrivez sur un endroit où il y a un incendie, que vous voyez trois points de feu distincts, c'est une question de bon sens, vous ouvrez une enquête", a expliqué Pierre Sennès par téléphone à l'AFP, insistant sur le fait qu'"on ne peut pas laisser un événement comme celui-là sans qu'il y ait des investigations judiciaires".

Les enquêteurs nantais de la police judiciaire verront arriver depuis Paris un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique. Il sera chargé d'examiner les points de départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale, a ajouté le procureur. Aucune personne n'a été mise en cause à ce stade de l'enquête, selon le procureur.