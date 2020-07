publié le 12/07/2020 à 18:40

Les patrons de boîtes de nuit manifestent leur colère ce dimanche 12 juillet. Après les images du concert de The Avener à Nice avec une foule compacte dansant sans masque samedi 11 juillet, les gérants de discothèques s'insurgent de ne pas pouvoir réouvrir leurs établissements.

Depuis un mois, ils ont l'impression d'être les grands oubliés du déconfinement. Leurs établissements sont toujours fermés malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire et ils manifestaient à nouveau à Paris ce dimanche après-midi à proximité du ministère de la Santé. 200 gérants de discothèques étaient là pour réclamer le droit de rouvrir leurs établissements cet été.

Bruno Mezoire, patron de quatre discothèques dans le Nord, ne cache pas sa colère : "Tous les dimanches on découvre que des fêtes sont organisées". "Ils sont en train de nous tuer", s'indigne le chef d'entreprise au sujet du gouvernement. Il a pourtant prévu des équipements et un réaménagement de ses établissements pour respecter les mesures sanitaires. "J'ai acheté un portique détecteur de température, on a coupé nos pistes de danses", assure Bruno Mezoire.

"J'ai 96 employés sur la totalité des établissements et je ne sais plus quoi leur dire. (...) Depuis le mois de mars on n'a plus aucun revenu", alerte le patron de discothèque. Fin juin déjà, les professionnels du secteur menaçaient d'un recours devant le Conseil d'État pour obtenir le droit de rouvrir leurs établissements. Le 19 juin dernier, l'ancien ministre de la Culture s'inquiétait pour les professionnels du monde de la nuit et parlait d'un "secteur sinistré".

