Nicolas Chabanne invité du Journal Inattendu du 22 février

Ce samedi 22 Fevrier, le journal inattendu s'est deroulé en direct du salon de L'agriculture.

L'occasion de parler agriculture et des agriculteurs avec l'invité de ce journal Inattendu : Nicolas Chabanne, entrepreneur Français et fondateur de la marque "C'est qui le patron"

La marque "C'est qui le patron" dont la démarche est de proposer au clients des produits sains et responsables, vendus aux justes prix en rétribuant convenablement les producteurs.

À la demande de Nicolas Chabanne, Le réalisateur Edouard Bergeon était aussi dans le studio RTL pour parler de son film "Au nom de la terre" et de son combat pour le monde de l'agriculture de plus en plus touché par la pauvreté, les dettes et les drames de la vie.

De gauche à droite : Nicolas Chabanne, Vincent Parizot, Gaétan Comte, Edouard Bergeon Crédit : RTL

