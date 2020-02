Mathieu Madénian : "À l’OM, même quand on perd on est bon !"

publié le 15/02/2020 à 17:44

Mathieu Madénian était samedi 15 février l’invité du Journal inattendu entre deux représentations du Spectacle familial qu’il présente au théâtre de l’œuvre à Paris jusqu’à fin Avril.



Occasion de découvrir sa famille et l’humoriste ne s’est pas privé de livrer au cours de l’interview quelques répliques de son spectacle, par exemple sur son père qui vient le voir après son spectacle en lui disant "On a été bon ce soir !". Mais on a aussi appris qu’en direct pendant l’émission sa mère qui regardait le Journal inattendu lui a envoyé un SMS : "Arrête de bouger sur ta chaise !".



"Et si je volais une télé" Crédit : RTL

Il a bien sûr été question de L’Olympique de Marseille dont Mathieu Madénian est un grand supporter : "A l’OM, même si on perd on est bon", a-t-il lâché dans une grande déclaration d’amour à son club de cœur.

Au menu également, un reportage inattendu sur l’affaire Grégory car Mathieu Madénian, avant de monter sur les planches, avait suivi des études de criminologie.

Ses racines arméniennes sont remontées à la surface avec la venue de son invité, le chanteur, auteur et producteur Vincent Baguian, occasion de découvrir sa nouvelle protégée la chanteuse Marjolaine Piémont et d’écouter deux extraits de son album Sans le superflu.



Mathieu Madénian le 15 février sur RTL Crédit : RTL

Et la surprise est venue d’un coup de fil de François Xavier Demaison le propriétaire du théâtre de l’œuvre où Mathieu Madénian se produit pour ce Spectacle familial.