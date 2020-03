César 2020 : Patrick Poivre d'Arvor réagit à la tribune de Virginie Despentes

publié le 07/03/2020 à 15:43

Patrick Poivre d'Arvor était l'invité du Journal Inattendu ce samedi 7 mars quelques jours après la sortie de son nouveau roman, L'Ambitieux chez Grasset. Il s'agit de la suite de La Vengeance du loup sorti l'an dernier. On y retrouve donc le personnage central, Charles, un jeune homme aux dents longues devenu le plus jeune député de l'histoire de France avant d'être nommé ministre de la Culture et de lorgner vers l'Élysée sous la houlette de son père biologique.

Un roman parsemé de références et de souvenirs de la carrière professionnelle de PPDA dont il a bien sur été question. Le journaliste a d'ailleurs reconnu que l'échange avec Nicolas Sarkozy sur "le petit garçon" était probablement à l'origine de son éviction de TF1.

Celui qui a si longtemps présenté les journaux de 20 Heures était donc aux commandes de l'émission. L'occasion de commenter l'actualité marquée par l'annulation de la publication de l'autobiographie de Woody Allen et la polémique Polanski aux César. "Quand Virginie Despentes dit qu'elle se lève et se casse, je réponds : non. Je voudrais que les hommes et les femmes continuent à se parler".

Son reportage inattendu était consacré à la Maison de Solenn, cette maison des adolescents de l'hôpital Cochin nommée ainsi en mémoire de sa fille disparue en 1995. Autre moment fort : la venue de Cali invité de PPDA. Auteur, compositeur, chanteur mais aussi écrivain. "Je l'ai découvert par les livres", a expliqué le journaliste "et il est devenu un ami". C'était l'occasion de découvrir, avant sa sortie, Cavale, son nouvel album qu'il va emmener sur les routes pour une longue tournée.

Patrick Poivre d'Arvor, Vincent Parizot et Cali sur RTL Crédit : RTL

Et puis, comme toujours, l'émission s'est achevée par une surprise. Un coup de fil du bout du monde, d'Inde précisément, où le pianiste Jean-Philippe Collard, ami d'enfance de Patrick Poivre d'Arvor, se produit pour une série de concerts.