Élodie Poux répond à la fille de Shakira, qui a écrit une chanson pour se venger de son ex

Élodie Poux répond à la fille de Shakira, qui a écrit une chanson pour se venger de son ex

Élodie Poux répond à la fille de Shakira, qui a écrit une chanson pour se venger de son ex

Élodie Poux répond à la fille de Shakira, qui a écrit une chanson pour se venger de son ex

Comme chaque mercredi, Élodie Poux répond à la lettre d'un enfant dans RTL sans filtre. En ce 25 janvier, c'est celle de la petite Whenever Wherever, la fille de la chanteuse colombienne Shakira (également interprète de Waka Waka, Hips Don't Lie ou La Tortura).

"Je vous écris parce que ma maman elle a fait une chanson dans laquelle elle dézingue son ex, mon papa. Tout le monde en parle dans les médias. Elle a dit des trucs trop méchants pour lui mettre la honte (...) En plus, mes tatas Beyoncé, Taylor Swift et Miley Cirus elles avaient déjà fait des chansons comme ça. Il paraît que ça s'appelle une 'revenge song', une chanson pour se venger. Qu'est-ce que t'en penses toi Élodaille ?"

"Effectivement Whenever, cette chanson a fait fureur dernièrement, lui répond l'humoriste, chanson qui s'appelle Session 53 BZRP - c'est bien, ça fait code wifi en même temps. Shakira y annonce par exemple qu'en la larguant pour une autre, son ex Gerard (Piqué, le footballeur, ndlr) - parce que oui, Shakira a épousé un mec qui s'appelle Gerard, comme quoi rien n'est jamais perdu - a échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. Personnellement je trouve ça un peu bas de plafond".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info