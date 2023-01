Avec "Flowers", Miley Cyrus règle ses comptes avec son ex Liam Hemsworth

Lady Di est entrée dans l'histoire avec sa "revenge dress". Voici que Miley Cyrus emprunte le même chemin avec une "revenge song" sans concession. La chanteuse américaine a révélé une nouvelle chanson et un clip baptisé Flowers le 12 janvier 2023. Cette chanson est un règlement de compte direct et (nous devons bien l'avouer) jouissif avec son ex-mari, le comédien australien Liam Hemsworth.

Tout a été millimétré pour faire de cette chanson un acte de vengeance total. Tout d'abord, il faut remarquer que le titre a été dévoilé quelques heures avant l'anniversaire de Liam Hemsworth (le 13 janvier). Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire de ce couple glamour, la chanteuse et l'acteur se sont rencontrés en 2009. Une romance pleine de rebondissements. En 2012, des fiançailles ont été annoncées, l'année suivante le couple se séparait. Fin 2015, Liam et Miley étaient de nouveaux ensemble. Nouvelles fiançailles en 2016. Mariage en 2018... et, 8 mois après, une nouvelle séparation, définitive semblerait-il.

Les paroles de la chanson Flowers rassemblent une myriade de piques à son ex-mari. On y trouve d'abord une ode évidente à la vie de célibataire, un texte qui rend cette chanson universelle et donc contagieuse : "Je peux m'acheter mes propres fleurs et écrire mon nom dans le sable", reprend-elle par exemple.

Des références à chaque phrase

Musicalement, la chanson est conçue comme une réponse au hit de Bruno Mars When I Was Your Man de 2013. "I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don't understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand", chante Miley Cyrus quand Bruno Mars chantait "I should have bought you flowers / And held your hand / Should have gave you all my hours / When I had the chance / Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance".

Cette chanson de Bruno Mars qui raconte les remords d'un homme qui a perdu la femme qu'il aime et explique qu'il aurait dû être plus attentionné, serait une chanson que l'Australien aurait dédiée à Miley Cyrus alors qu'ils traversaient une période de turbulences. Le message de Miley Cyrus est clair : "Non merci, je vais me débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin de toi".

La chanson évoque aussi certains moments difficiles du couple comme lorsque la maison qu'il avait acheté à Malibu a été détruite par un incendie ("We were right ’til we weren’t / Built a home and watched it burn" - Nous allions bien, puis plus du tout / Nous avons construit un foyer et l'avons regardé brûler").

Le clip de Flowers emprunte aussi à un autre monument artistique : le film American Psycho et son personnage de Patrick Bateman (Interprété par Christian Bale). On retrouve des clins d'œil dans la scène de préparation physique, dans les œuvres d'art et le mobilier de la maison.

Les fans de la chanteuse ont adoré Flowers et ont immédiatement déclaré le titre comme l'hymne de 2023. Certains ont même développé une rumeur particulièrement virale depuis la sortie du clip : Miley Cyrus danserait dans la gigantesque maison dans laquelle son ex-mari l'aurait trompé un grand nombre de fois. Une histoire qui n'a jamais été vérifiée ou confirmée par les deux stars ou leurs proches, mais qui envahit les réseaux Instagram et TikTok depuis plusieurs jours.

Une chose est sûre : Flowers rejoint une longue liste de chansons vengeresses à double sens. We Are Never Ever Getting Back Together ou All To Well de l'une des reines de l'exercice Taylor Swift, Cry Me A River de Justin Timberlake, Someone Like You d'Adele, Irreplaceable ou Lemonade de Beyoncé, Don’t d'Ed Sheeran... Les exemples sont légion.

