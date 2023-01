VIDÉO - Sandrine Sarroche : George Clooney et Amal Clooney, ses champions de la semaine

George Clooney et son épouse Amal Clooney, à Rome en mai 2019

Ce lundi 16 janvier Brad Pitt était l'invité de la matinale RTL. "Et Brad Pitt par-ci et Brad Pitt par-là même Bertrand Chameroy est dans tous ses états", dit ce vendredi 20 janvier Sandrine Sarroche. "Alors, autant pour moi je ne le connaissais pas, j'ai tapé son nom sur Internet et apparemment monsieur Pitt serait vigneron dans le Var. Apparemment, il possède une exploitation viticole : le château de Miraval", ajoute l'humoriste.

Mais Brad Pitt n'est pas le seul à avoir une exploitation, d'autres modestes viticulteurs font également du rosé. "Ils s'appellent George Clooney et Amal", s'exclame Sandrine Sarroche qui en a évidemment fait ses champions de la semaine. "Vous savez que George nous écoute tous les matins sur son tracteur, il est fan de Sans filtre".

À la suite des inondations de 2021, George Clooney avait fait don de 20.000 euros à la petite commune du Val à côté de Brignoles. "Ce n'est pas Eric Ciotti qui aurait fait ça", raille l'humoriste.

