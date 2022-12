Taylor Swift va réaliser son premier long-métrage

Après avoir conquis le monde de la musique, Taylor Swift pourrait bien récidiver avec celui du septième art. La société de production Searchlight Pictures a annoncé ce vendredi 9 décembre qu'un projet de long-métrage écrit et réalisé par la star était sur les rails.

"Taylor est une artiste et une autrice unique en son genre. C'est une véritable joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu'elle s'engage dans cette nouvelle et passionnante aventure créative", se sont réjouis dans un communiqué les présidents de Searchlight, David Greenbaum et Matthew Greenfield.

L'artiste de 32 ans n'est pas étrangère à l'univers du cinéma, puisqu'elle a déjà écrit et réalisé un court-métrage intitulé All Too Well: The Short Film, récompensé aux MTV Video Music Awards, et éligible pour être nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage.

Elle avait fait part en septembre, lors du Festival du film de Toronto, de son envie de réaliser un film. "J'aimerais que la bonne opportunité se présente parce que j'adore raconter des histoires de cette façon", avait toutefois assuré la star. C'est désormais chose faite.

