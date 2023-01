Dans quelques jours, janvier tirera sa révérence. C’est donc la dernière ligne droite pour claquer son PEL dans de la pâte feuilletée bourrative : la galette des rois. Alors celle du PS s’est super bien passée, oh le succès, du grand art. Et avec une seule fève dans la frangipane, mais ils sont deux à se déclarer rois. C’est la nouvelle série évènement du moment.



Le congrès du PS c’est comme House of Cards, il y a tout, de la politique, de l’intrigue, des rebondissements, une soif de pouvoir et des magouilles. Bon le casting est un poil décevant, ce n’est pas Hollywood, les acteurs principaux s’appelle Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, ce n’est pas l’affiche la plus vendeuse du monde. Je ne suis pas sûr que Netflix rachète les droits, Salto à la limite et encore ça va fermer.

Le congrès de PS, c'est House of Cards, version française château de cartes. Le genre de série mal jouée, mal réalisée devant laquelle on comate un dimanche après-midi sur TFX. Alors le pitch est simple mais très efficace. Deux hommes aussi charismatiques que mon conseiller Matmut Jean X Bertier se battent pour prendre la direction d’un parti dans un état végétatif depuis des années.



Un militant du PS c'est une espèce proche de l'extinction

Pour l’anecdote, le titre de travail de la série c’était qui veut la garde de Vincent Lambert. Précédemment dans château de cartes c’est moi, non c’est moi, ah non c’est moi, je te dis que c’est moi. Vendredi Olivier Faure a remercié les militants de lui avoir renouvelé leur confiance, c'est sympa mais il aurait déjà pu commencer par les remercier d'être encore là.

Parce qu'un militant du PS en 2023 c'est une espèce proche de l'extinction. Limite il m'est arrivé d'en croiser dans la rue, c'est très émouvant à voir. Une fois j'en ai vu un avec un badge Hidalgo 2022 c'était un spectacle incroyable. C'était Anne Hidalgo. Bref Olivier Faure a tenu un discours de vainqueur mais dans le même temps son adversaire a dénoncé des irrégularités et a demandé des annulations de vote.

C'est là qu'est intervenu la cocoe de gauche chargée d'analyser les résultats et samedi alors que la commission n'avait pas terminé son travail Olivier Faure a balancé dans le JDD, le résultat est clair et net, le temps des votes et terminé. Le même Olivier Faue qui je le rappelle avait souhaité dans ses vœux, dans une vidéo parodique de partie de Monopoly dans le slogan final était en 2023, on change les règles du jeu.

On peut lui reprocher plein de choses mais il tient ses promesses. Il a changé les règles du jeu au cours de la partie. On n'a pas fini de compter les votes, je m'en fous, mais ça m'arrange, on arrête là j'ai gagné et je récupère la rue de la paix aussi et les 100 balles qui restent, merci.



Un remake du congrès de Reims en 2008

Hier le PS a finalement annoncé fort gagnant à l'issue de la commission, mais Mayer-Rossignol contexte encore et c'est là que les scénaristes sont brillants. Quand on se dit que c'est déjà suffisamment le merdier comme ça, il y a un personnage des saisons précédentes qu'on pensait disparu qui revient : Jean-Marc Ayrault. Sorti de nulle part, il a dénoncé le côté pathétique de la situation, on ne l'avait pas entendu depuis des plombs, il est apparu par magie. Il a rajouté encore un peu de merde dans le ventilo qui était déjà bien fourni et il est reparti dans son van.



Et ce n'est pas tout Mayer-Rossignol explique maintenant qu'il a décidé de ne plus se taire sur les pratiques frauduleuses au PS depuis trop longtemps. Chantier intersidéral cette affaire et enfin coup de chapeau aux auteurs de la série. Les règles de ce congrès 2023 du PS avait été fixé pour éviter un remake du fiasco du congrès de Reims en 2008. Franchement bravo, il y a des rebondissements, des coups bas et surtout du rire. Vivement le prochain épisode. Alors qui prendra la tête du PS, en entendant ils se la prennent entre eux et ils sont très doués pour ça.



