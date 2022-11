Beyoncé fait son entrée à Normale Sup'

"Who run the world ?" Après Harvard en 2014, c'est au tour de l'École Normale Supérieure (ENS) d'ériger Beyoncé en sujet d'études pour ses étudiants. À l'initiative de trois d'entre eux, la célèbre université parisienne va consacrer un de séminaire à l'icône pop. Au programme, de très nombreuses conférences qui permettront, selon l'ENS, "d’appréhender les problématiques que soulève l’orientation artistique de la chanteuse, aussi bien dans l’histoire de l’art, les littératures contemporaines, l’histoire de la pensée et la philosophie".

Chaque conférence sera consacrée à un thème en particulier (le féminisme, l'impact de la chanteuse dans le monde de la musique, les accusations d'opportunisme visant la star...) et sera animée par des universitaires, activistes, journalistes et/ou acteurs du monde culturel. "Par souci de probité et par exigence de neutralité universitaire, les rencontres et conversations se veulent inclusives et rigoureuses dans la représentation des discours et points de vue", insiste l'ENS.



Depuis plusieurs années, l'ENS semble s'ouvrir à une culture plus "populaire". En 2014, déjà, les élèves avaient organisé une série de conférences sur le rap à travers les figures de Booba, Casey et Lino notamment.

Ce séminaire, intitulé "Beyoncé : nuances d’une icône culturelle" est ouvert au public. Le programme complet est disponible sur le site de l'ENS.

