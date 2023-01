Sébastien Thoen raconte son apéro avec Jean-Luc Mélenchon

"Un guerrier, un battant, un homme, un vrai, qui ne lâche jamais rien et qui œuvre pour le bien de la nation..." Sébastien Thoen nous parle de Jean-Luc Mélenchon, avec qui il a partagé un pastis. Au comptoir d'un bar en banlieue parisienne, le chef de file des Insoumis s'est confié à l'humoriste.

Jean-Luc souffrirait en ce moment et voulait donc voir son ami Sébastien pour passer un bon moment, pour faire le bilan de sa carrière politique. Certainement, car il s'inquiète de son image : "tu sais Seb, il y a pleins de trucs qui ne plaisent pas chez moi, je le sens chez les gens... qu'est-ce que c'est, ma tête ?", lui aurait-il demandé.



En bon ami, notre chroniqueur le rassure, évidemment, : "ta tête est parfaite, tu es entre le contrôleur SNCF et le tourneur fraiseur, tu es parfaitement cohérent avec ton courant politique". Le problème viendrait peut-être ses camarades insoumis... Entre le retour de Quatennens, Alexis Corbière et François Ruffin, le leader de la Nupes ne sait plus où donner de la tête, sans oublier bien sûr la mobilisation générale contre la réforme des retraites qui doit débuter ce jeudi 19 janvier.



