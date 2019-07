"The Witcher" (Netflix) : une nouvelle image de Geralt pour satisfaire les fans

publié le 17/07/2019 à 19:33

C'est sans doute l'une des séries les plus attendues de l'année. Un successeur tout trouvé pour Game of Thrones qui vient de s'achever en laissant beaucoup de fans de fantasy sur leur faim. The Witcher de Netflix racontera les aventures du chasseur de prime surnaturel Geralt de Riv (Henry Cavill). Une série directement inspirée d'une série de romans très populaires de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski.

Si les fans attendent toujours de découvrir au moins une première bande-annonce pour se faire une idée, ils peuvent d'ores et déjà se faire les dents sur des premières photos. Netflix a dévoilé les premières images en costume des trois personnages principaux : Geralt de Riv, la princesse Ciri et la sorcière Yennefer.

Mais pour beaucoup de fans, il manquait le compagnon de toujours du Sorceleur : Ablette (Roach en anglais), son fidèle destrier. Manquement immédiatement comblé par Henry Cavill sur Instagram. "La route qui mène à San Diego (pour la Comic-Con) est longue, écrit-il. La bonne nouvelle, c'est que même dans un mauvais jour, Ablette bat la compagnie des Hommes, des Elfes, des Gnomes et même des Nains. Elle n'est pas toujours facile, mais elle en sait plus que la plupart, et se soucie simplement d'être la seule forme de compagnie appréciable."

The Witcher devrait arriver sur Netflix à la fin de l'année 2019 ou début 2020. La Comic-Con de San Diego devrait en dévoiler un premier trailer et une date plus précise.