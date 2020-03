VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10 : que révèle le teaser de l'épisode 12 ?

publié le 10/03/2020 à 10:02

À quelques épisodes de son final, la saison 10 de The Walking Dead monte en puissance. Dans ce prochain épisode 12, intitulé Walk With Us, (Marche Avec Nous), c'est la débandade du côté de la Colline. Les flammes de l'attaque de Beta et des Chuchoteurs encerclent nos héros et héroïnes, alors qu'Alpha savoure sa vengeance. Attention, la suite contient des spoilers.

La Colline a perdu contre les Chuchoteurs. C'est ce qu'on aperçoit dans le teaser intense de l'épisode 12. Ezekiel et les enfants courent dans les flammes. C'est la preuve que la situation a dérapé pendant la bataille et que le Roi a dû, comme lui avait demandé Daryl dans l'épisode 11, d'aller les sauver en les faisant sortir de la Colline. Dans la deuxième partie du trailer, Negan arpente le champ de bataille, où gisent les cadavres des morts-vivants. Si vous pensiez qu'il allait aider la Colline pendant la bataille, cette image contredit donc la théorie.

Mais, les fans peuvent garder espoir puisque dans une autre séquence, il emmène Alpha dans une cabane isolée. Ce pourrait être le moment tant attendu par les fans de comics : celui où Negan coupe la tête d'Alpha. D'autres images montrent Gamma et Lydia grièvement blessées dans les bois, et Daryl, couteau à la main, pénétrant dans une sorte de maison. Se pourrai être la maison où Negan conduit Alpha. L'épisode 12 pourrait donc être celui de la mort de la cheffe des Chuchoteurs, ou de Daryl, si Negan, une fois de plus, le trahit.