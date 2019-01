Marvel’s The Punisher : Saison 2 | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix

publié le 11/01/2019 à 10:20

Frank Castle est bientôt de retour et il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Après une saison 1 sombre et intense, le justicier Marvel incarné par Jon Bernthal sera de retour le 18 janvier sur Netflix.



Le géant américain du streaming a d'ailleurs dévoilé la bande-annonce finale de cette saison 2, très attendue par les fans. Avec Jessica Jones, The Punisher est la dernière série Marvel-Netflix, après les annulations de Daredevil ou encore Luke Cage.

Dans ces nouveaux épisodes, Frank Castle qui a réussi à venger sa famille dans la saison précédente, reprend ses armes pour sauver Amy, victime d'une tentative d’assassinat. Malgré lui, Frank va faire équipe avec la jeune femme et la protéger par tous les moyens. C'est sans compter sur le retour de son frère ennemi Billy Russo aka Jigsaw (qu'on croyait mort à la fin de la saison 1), déterminé à se venger. Explosion d'hémoglobines, coups de poing, courses-poursuites... Cette saison 2 promet de nouveau d'être intense et musclée.