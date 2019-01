publié le 02/01/2019 à 19:45

Pour la saison 2, Frank Castle s'enflamme. Dans le premier teaser publié sur la page Twitter conjointe de Netflix et Marvel de la série The Punisher, l'ancien militaire d'élite brûle sa grâce présidentielle...



À noter, les treize épisodes de cette nouvelle saison seront en ligne sur Netflix le 18 janvier 2019. Mais pour combien de temps encore ? Après l'arrêt brutal des séries Marvel Iron Fist, Luke Cage et Daredevil sur la plate-forme de streaming, The Punisher et Jessica Jones sont peut-être sur la sellette.

Au cœur de l'histoire : le rachat de l'univers Marvel par Disney. Mais aussi, le coût des séries Marvel, comme l'explique le média américain Deadline. Trop de frais pour Netflix, qui avait pourtant signé il y a 5 ans un contrat avantageux avec Disney. Le géant américain du streaming avait alors l'exclusivité de diffusion sur les films Marvel et productions Marvel-Netflix. A l'instar de Frank Castle, le torchon brûle pour le géant du streaming.

Back to work. pic.twitter.com/egCCC2qX3y — The Punisher (@ThePunisher) 1 janvier 2019