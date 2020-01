"Star Wars" : la prochaine saga se déroulerait pendant la Haute République

publié le 06/01/2020 à 21:02

Que faire maintenant que les destins de Rey, Luke, Han, Leia et les autres héros de Star Wars ont été racontés sur grand écran ? Comment va se renouveler la saga spatiale après la fameuse ère de Skywalker qui vient de se terminer avec l'Épisode IX ?



Disney et Lucasfilm ont pour projet de développer une toute nouvelle saga au cinéma sans faire référence aux héros que nous connaissons. Une chose est sûre : il n'y aura pas de prequel sur les grands-parents de Luke et Leia ou de suite sur les enfants de Rey, Finn ou Poe. L'Épisode IX était une conclusion claire et nette.

Le site Making Star Wars, qui est toujours très bien informé, a cependant entendu de sources proches de ces projets, quelques petites informations qui pourraient faire saliver les fans. "Mes sources indiquent que la prochaines saga Star Wars se déroulera pendant une période baptisée l'ère de la Haute République. Une période historique qui datera de 400 ans avant la Saga Skywalker", note le site internet.

De nombreuses histoires et légendes

Making Star Wars précise que cette nouvelle histoire aurait lieu lors de la création de la "Règle des Deux" par le seigneur Sith Darth Bane. Cette règle a plongé les adeptes du Côté Obscur de la Force dans la clandestinité jusqu’à l'avènement de Palpatine/Darth Sidious dans la prélogie Star Wars avec La Revanche des Sith. Cette règle édicte qu'il ne peut exister que deux seigneurs Sith simultanément : un avec le pouvoir et un deuxième désirant ce pouvoir.

Établir un film dans cette période placerait le Conseil Jedi et les institutions de la République en tête de gondole. Seul Yoda, maître jedi sans âge (Baby Yoda a 50 ans...), pourrait être encore vivant à cette époque et le seul point d'ancrage des fans. La Haute République compte de très nombreuses histoires et légendes qui pourraient servir d'appui aux scénarios de ces futurs films.

Cette nouvelle saga ne formerait pas une trilogie mais une série de films. Le terme "Haute République" ne concernerait que la période historique de la saga et en aucun cas le titre de cette nouvelle série de film ou même le titre de l'un de ces nouveaux films. Reste que cette rumeur n'a pour l'instant pas été confirmée officiellement ni de près ni de loin par Disney. Il pourrait s'agir d'un simple rêve de fans ou d'une piste qui pourrait ne jamais voir le jour dans les salles obscures.