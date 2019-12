Star Wars: The Rise of Skywalker | "Secret" TV Spot

publié le 16/12/2019 à 12:01

Kylo Ren a-t-il menti à Rey sur ses origines dans Les Derniers Jedi (épisode VIII) ? La question ne cesse d'alimenter les forums de fans. Et le nouveau teaser de L'Ascension de Skywalker relance la théorie populaire affirmant que le nouveau Suprême Leader et l'héroïne partagent plus qu'une connexion de la Force. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans ce court extrait de 15 secondes, intitulé Secret, Kylo Ren déclare en effet à Rey: "Je sais qui tu es, je connais le reste de ton histoire". Une nouvelle preuve montrant que le héros de la saga en sait bien plus sur les parents de Rey et ses origines, que la jeune femme. Comment est-ce possible ?

Si on se base sur les fuites du scénario de John Boyega (Finn), Kylo Ren va découvrir la vérité sur les parents de Rey grâce à Palpatine. L'Empereur va en effet expliquer à Kylo que Rey est sa petite-fille. Ce qui serait, au premier abord, un mensonge pour manipuler le petit-fils de Dark Vador, et le convaincre de faire basculer Rey du Côté Obscur de la Force. Reste maintenant à découvrir la vérité sur la famille de l'héroïne.