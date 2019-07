publié le 24/04/2019 à 07:30

Fans de Game of Thrones, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur les premiers détails de l'épisode 3 de la saison 8, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.

Valar Morghulis. Tous les hommes doivent mourir. Et l'épisode 3 de la saison 8 ne devrait pas nous épargner. La bataille de Winterfell, l'une des plus grandes de la télévision, se déroulera pendant cet épisode, comme on le voit dans le teaser. Le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs en sont absents, ce qui est d'autant plus angoissant. Impossible de deviner quelle sera l'issue de cette bataille. On aperçoit Jon, seul, armé de son épée, comme dans La Bataille des Bâtards, Arya et Sansa sur les murailles de Winterfell, Tyrion dans la crypte.

Une rapide image nous montre aussi un dragon, probablement chevauché par Daenerys, qui vient peut-être prêter main forte à Theon Greyjoy, qui doit protéger Bran du Roi de la Nuit. Et enfin Brienne sonnant la charge face à l'armée invisible des morts. Et si cette belle stratégie était vaine ? "Les morts sont déjà là", lance Daenerys à Jon Snow lors d'un face-à-face très tendu entre les deux membres de la famille Targaryen. Encore une semaine à patienter, mais les fans préparent d'ores et déjà les mouchoirs.