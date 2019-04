publié le 16/04/2019 à 22:19

Fans de Game of Thrones, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1 de la saison 8, envolez-vous avec votre dragon, car la suite du texte contient des spoilers.



Jon Snow sait. Dans les dernières minutes de l'épisode 1, Samwell Tarly révèle à Jon ce que tous les fans ont découvert dans la saison 6. Il est, en réalité, le fils de Lyanna Stark et Rhaellar Targaryen et donc un héritier légitime du Trône de Fer. Samwell lui révèle aussi qu'il se nomme Aegon Targaryen. À Jon de comprendre ensuite qu'il est amoureux de sa tante. "Tu es en train de me dire que mon père, l'homme le plus honorable que je connais, m'a menti toute ma vie ?", lui rétorque Jon Snow.



La scène dure quelques minutes. C'est assez pour le nouveau prétendant au Trône qui montre qu'il est surpris, puis bouleversé. Mais que ressent-il au fond de ses tripes ? "Si Jon pouvait remonter le temps, il aurait dit à Sam : 'Quoique tu veuilles me dire, ne dis rien'. Il aurait été plus heureux en restant dans l'ignorance", démarre Kit Harington dans son entretien pour EW.

Jon ne veut pas du Trône

La suite de l'entretien de Kit Harington pourrait ne pas surprendre les fans de Jon Snow. Pour l'ancien bâtard de Winterfell, seule compte la victoire contre le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs. "C'est ce que j'aime avec Jon, c'est sa pureté. Il n'en veut pas [du trône], il ne veut pas savoir. Il n'a aucune ambition pour le Trône et il n'en a jamais eu. La fin du monde arrive peut-être bientôt, mais il est amoureux, il sait qui il est jusqu'à ce que le ciel lui tombe sur la tête", poursuit-il.