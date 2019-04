publié le 18/04/2019 à 18:02

Attention ! Si vous n'avez pas encore regardé Winterfell, premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, volez vers vers le lointain avec votre dragon, car la suite de cet article est rempli de spoilers.



L'épisode Winterfell se termine par un face-à-face qui a pu faire frémir (ou rire) de nombreux fans. Jaime Lannister arrive incognito dans la cour du domaine des Stark pour les prévenir que Cersei n'enverra pas d'armée en renforts. Lorsqu'il enlève sa capuche et regarde autour de lui, il tombe nez à nez avec Bran Stark, en fauteuil roulant. L'effroi qui se lit sur le visage de Jaime est jubilatoire, surtout devant Bran, qui ne bouge pas un cil. Les deux personnages ne sont pas revus depuis la saison 1, lorsque Jaime jette Bran de la tour de Winterfell, après que ce dernier a surpris les deux jumeaux Lannister en pleine galipette.

"Je pense qu'il se dit : 'What the hell ?' et "Oh mon dieu, c'est le gamin'. Je pense qu'il sait que Bran n'est pas mort, mais il ne pensait pas le revoir", détaille Nikolaj Coster-Waldau à EW. "Sa mission vient de changer, elle est passée de 'Je sais que mon frère Tyrion est à Winterfell, je vais me battre à ses côtés' à 'Oh put**n, je suis dans la mer**'", poursuit l'acteur.

Et qu'en est-il de Brienne ?

C'est l'un des "non-couples" les plus célèbres de la série. Dans la saison 5, Brienne et Jaime se rapprochent énormément et montrent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Ils ne sont pas revus depuis l'attaque du château du Silure dans la saison 6. Pour Nikolaj Coster-Waldau, "Jaime suppose que Brienne est aussi là. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a quitté Port-Réal. lls ont tous les deux très bien compartimentés leurs sentiments".

Les retrouvailles avec Brienne, sous l’œil de Tormund qui en pince pour la chevalière, promettent des scènes probablement légères dans le deuxième épisode, comparé au teaser qui nous dévoile le procès de Jaime face à Daenerys Targaryen et les enfants Stark.