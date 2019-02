publié le 06/02/2019 à 22:17

Les fans de Game of Thrones doivent encore attendre un petit peu plus de deux mois avant de savourer la huitième et ultime saison de la série. En attendant le 14 avril prochain, date de diffusion du premier épisode, les premières images sont distillées au compte-goutte par la chaîne.



Après un premier trailer pétrifiant dévoilé le 14 janvier dernier où Sansa, Arya et Jon Snow apparaissent ensemble dans la crypte de Winterfell, HBO vient de dévoiler des photos inédites où apparaissent les personnes emblématiques de la série. Leurs visages sont fermés, inquiets, face à la menace qui pèse sur eux : les White Walkers.

Jon, Daenerys, Cersei Arya, Sansa ou encore Jaime sont bien là. À noter la présence de Bran, dont l'absence aux côtés de ses sœurs et de Jon dans le trailer avait soulevé beaucoup de questions.

Désormais, les fans de Game of Thrones trépignent en attendant la première bande-annonce, qui pourrait être dévoilée courant mars.