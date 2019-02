Jon Snow et Ygritte dans la série "Game of Thrones"

publié le 05/02/2019 à 14:05

Comme tous les fans de Game of Thrones, Rose Leslie (Ygritte) n'aime pas les spoilers. Mais, cela ne l'a pas empêché de demander à Kit Harington, son mari, de lui raconter la fin de la série. Rose Leslie ne s'attendait sûrement pas une réponse aussi précise.



L'acteur a en effet confié lors de son passage sur la radio britannique KISS FM, la semaine du 28 janvier 2019 : "L'an passé, j'ai raconté à mon épouse comment la série se termine et elle ne m'a plus adressé la parole pendant trois jours. Alors qu'elle me l'avait demandé !". Tom Green et Daisy Maskell, les journalistes de l'émission de KISS FM, ont d'ailleurs confirmé les propos de Kit Harington à EW.

Jon Snow sait donc bien quelque chose, contrairement à ce que lui reprochait Ygritte dans la saison 2,3 et 4. De leurs côtés, les fans devront encore s'armer de patience avant de découvrir l'épisode 1 de la saison 8, qui sera diffusé en France le 15 avril 2019.