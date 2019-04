publié le 08/04/2019 à 10:55

Plus que quelques jours avant de savourer le premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Tenez-vous prêt(e)s à bondir sur vos téléviseurs dans la nuit du dimanche au lundi 15 avril 2019, puisque la série sera retransmise en simultané avec les États-Unis. Autrement dit très tôt. Que va-t-il arriver aux enfants Stark ? Cersei mènera-t-elle sa quête tyrannique à bien ? Que deviendront Jon et Daenerys ? Un conseil : révisez bien vos connaissances sur la série grâce à notre lexique !



Décalage horaire oblige, le public français pourra cette année découvrir Game of Thrones dès le 15 avril, sur OCS City, à 3 heures du matin pour les courageux, et directement avec les sous-titres. À noter que les épisodes dureront plus longtemps que ceux des précédentes saisons et se termineront pour les plus longs (les derniers) vers 4h30. Pour les retardataires qui auront su éviter les spoilers toute la journée, les épisodes seront également diffusés le soir, à 20h45 sur la même chaîne.

Il sera possible de suivre les aventures frissonnantes en replay sur la plateforme OCS Go mais également sur l'application partenaire de la chaîne, Molotov. Cette dernière a signé en juillet 2017, soit très peu de temps avant la sortie de la saison 7, un accord avec OCS, permettant à ses utilisateurs d'accéder au bouquet d'Orange, moyennant 11,99 euros par mois.

> Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO)