publié le 10/04/2019 à 12:51

George R.R. Martin est déçu et il n'a pas peur de le faire savoir. Dans un entretien pour le média The Hollywood Reporter, le père de la saga Game of Thrones s'est confié sur l'ultime saison, attendue le 15 avril 2019 en France.



"Pour moi, cela n'aurait pas dû être la dernière saison. Mais, nous y voilà. J'ai l'impression que tout a commencé la semaine dernière (...) Je sais que c'est la fin, mais pour moi ça ne l'est pas vraiment, car je suis encore en plein dans l'écriture des livres", démarre George R.R. Martin à THR.

Une déclaration qui pourrait faire doucement rire les lecteurs et les lectrices de Game of Thrones. Cela fait plus de 7 ans qu'ils et elles attendent la suite et la fin d'A Song of Ice and Fire qui s'intitule The Winds of Winter. L'auteur va aussi plancher sur les cinq spin-off de la série, dont le premier devrait s'intituler The Long Night et se déroulera près de 1.000 avant les événements de la série.

Ce sera l'occasion d'enfin découvrir la naissance des Marcheurs Blancs et leur guerre contre les Enfants de la Forêt et les Premiers Hommes. En attendant la date de la sortie du prequel, les fans retiennent leur souffle pour l’ultime saison du show le plus populaire de sa génération.