"The Witcher" : le film d'animation de Netflix va être centré sur Vesemir

publié le 31/01/2020 à 16:35

Alors que les fans de Geralt, Yennefer et Ciri attendent impatiemment la saison 2 de The Witcher, Netflix dévoile une première information importante sur The Witcher : Nightmare of the Wolf, le film d'animation tiré des aventures du Sorceleur.

La description officielle de ce nouveau projet permet d'en savoir plus sur l'intrigue et sa situation chronologique par rapport à la timeline, déjà complexe, de la série. Sur la plate-forme Netflix, comme le fait remarquer le site de Fandom on peut lire "Bien avant de devenir le mentor de Geralt, Vesemir démarre sa propre aventure en tant que Sorceleur, après que le mystérieux Deglan l'a réclamé en vertu du Droit de surprise".

De quoi faire grandir l'impatience des fans du Witcher autour du film d'animation qui introduira donc un des personnages les plus importants de l'entourage de Geralt, que l'on devrait découvrir aussi dans la saison 2 de la série. Nombreux et nombreuses sont les fans à d'ailleurs espérer que Mark Hamill incarnera le mentor de Geralt.

Netflix's animated film #TheWitcher : Nightmare of the Wolf' will focus primarily on Vesemir's origin story, according to the official description



(via @netflix) pic.twitter.com/pG7m6ldG2N — Fandom (@getFANDOM) January 30, 2020

The Witcher : Nightmare of the Wolf se déroulera donc des années avant l'arrivée de Geralt chez les Sorceleurs et Vesemir. Il permettra d'introduire par la même occasion le personnage de Deglan, qui est une pure création puisqu'on ne le voit ni dans les livres d'Andrzej Sapkowski, ni dans les jeux vidéo.