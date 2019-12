VIDÉO - "The Witcher" (Netflix) s'offre une épique bande-annonce finale

publié le 12/12/2019 à 15:00

The Witcher est sans aucun doute la série la plus attendue de cette fin 2019. Cette production Netflix, adaptée de la saga fantasy de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski se dévoile dans une bande-annonce finale très convaincante.

Le Sorceleur (Henry Cavill), Cirilla (Freya Allan), et Yennefer (Anya Charlotra) réussiront-ils à faire oublier Jon Snow, Daenerys et Westeros ? Il ne reste plus quelques jours avant de le découvrir, puisque les 8 épisodes de la saison 1 seront disponibles dès le 20 décembre 2019 sur Netflix. Loin d'être un huis clos, The Witcher mobilisera moins la mémoire des spectateurs et s'étendra sur moins de continents. Deux autres personnages, des alliés de nos héros, auront un rôle important : Jaskier (Joey Batey) et Triss Merigold (Anna Shaffer).

Magie, luxure, forces obscures, complots royaux... The Witcher montre ses atouts dans cette ultime bande-annonce où la princesse Cirilla est plus que jamais en danger, traquée aux quatre coins du royaume pour une raison encore mystérieuse.