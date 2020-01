"The Witcher" (Netflix) contient un clin d’œil caché à "Game of Thrones"

Le Roi de la Nuit et Geralt de Riv

publié le 03/01/2020 à 15:02

Véritable succès sur Netflix, The Witcher campé par Henry Cavill n'a pas fini de vous étonner. Par son univers de fantasy, ses créatures magiques et son héros, elle a été comparée à Game of Thrones. Si les deux séries sont différentes, elle possède tout de même un lien caché.

Comme l'a repéré le média américain Comic Book, un acteur de Game of Thrones a en effet participé à The Witcher. Il s'agit de Vladimir Furdik aka le Roi de La Nuit. L'acteur et cascadeur a posté une photo sur Twitter en compagnie d'Anya Chalotra, l'interprète de la puissante Yennefer. "Avec Anya sur le tournage. Un grand moment. Une personne au grand cœur", écrit ainsi l'interprète du Roi de la Nuit, avec un selfie en compagnie de l'actrice.

Vladimir Furdik a ainsi travaillé en tant que coordinateur des cascades sur le tournage de The Witcher. Une aide précieuse qui a permis de rendre les combats à l'épée de la série Netflix grandiose (comment oublier cette première confrontation de Geralt face aux sbires de Renfri ?).

With Anya on set, great time. Good person with a big heart. #Yennefer #TheWitcher pic.twitter.com/7kubrE8nWD — Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) December 28, 2019